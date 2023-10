امیتابھ بچن اور رجنی کانت کی نئی فلم کے سیٹ سے مداحوں کیلئے تازہ تصویر

ممبئی: انڈین فلم انڈسٹری کے دو لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن اور رجنی کانت 33 برس بعد بڑے پردے پر واپس آرہے ہیں۔

دونوں اداکاروں کے مداحوں کو فلم ’تھیلیور 170‘ کا شدت سے انتظار ہے تاکہ وہ اپنے پسندیدہ فنکاروں کو ایکشن میں دیکھ سکیں۔

فلم کی پروڈکشن ٹیم نے مداحوں میں جوش بڑھانے کیلئے لیجنڈری اداکاروں کی ایک تازہ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے۔

When Superstar and Shahenshah met on the sets of #Thalaivar170

Reunion on screens after 33 years! #Thalaivar170 is gonna be double dose of legends! @rajinikanth @SrBachchan

Done with MUMBAI Schedule ️✨@tjgnan @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran… pic.twitter.com/LfyV3rP2JI

— Lyca Productions (@LycaProductions) October 29, 2023