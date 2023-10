ایلون مسک کے لیے بری خبر، ’سمپسنز‘ میں بڑی پیش گوئی کردی گئی

واشنگٹن: پیش گوئیوں کےلیے مشہور امریکی کارٹون ’دی سِمپسنز‘ کی اتوار کو نشر ہونے والی قسط میں ایلون مسک کی کمپنیوں ایکس اور اسپیس ایکس کے حوالے بڑی پیش گوئی کی گئی ہے۔

کارٹون سیریز کے 35ویں سیزن کی چوتھی قسط مسٹر برنز کے گرد گھومتی ہے جو اپنی محبوبہ کے لیے ٹوئٹر خرید لیتے ہیں۔

وہ اپنی محبوبہ کو بتاتے ہیں کہ کمپنی کے پچھلے مالک کو یہ پلیٹ فارم اپنے خود کار مارس راکٹ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے ٹکرانے کی صورت میں پیچنا پڑا جو انہوں نے خرید لیا۔

اس سے قبل فاکس ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے اس کارٹون کی ایک قسط میں ایلون مسک کے ٹوئٹر خریدنے کے متعلق پیش گوئی کی گئی تھی۔بعد ازاں انہوں نے 2022 میں 44 ارب ڈالرز کے عوض خریدا۔

سمپسنز کی جانب سے پیش گوئی کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین نے چہ مگویاں شروع کرتے ہوئے کارٹون اور ایلون مسک کے ذاتی منصوبوں میں مماثلت ڈھونڈنا شروع کردی ہے۔

ایک ایکس صارف نے لکھا کہ سمپسنز نے پیش گوئی کردی کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ایلون مسک کے ایک راکٹ سے تباہ ہوجائے گا۔

The Simpsons just predicted that the international space station will be destroyed by one of Elon’s spaceships.

ایک ایکس صارف کا کہنا تھا کہ سمپسنز نے خبردار کیا ہے کہ ایلون مسک کا ایک راکٹ امریکی خلائی اسٹیشن سے ٹکرانے والا ہے۔

The Simpson just warned us that one of @elonmusk spaceship is going to collide with a US space station … they’re undefeated at calling the future tragedy

