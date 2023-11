تنہائی کا شکار انسٹاگرام صارفین کے لیے اہم فیچر پر کام جاری

کیلیفورنیا: میٹا کا ذیلی فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام ایک ایسے فیچر پر کام کر رہا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے صارفین گفتگو کرنے کے لیے اے آئی دوست بنا سکیں گے۔

انسٹاگرام کی جانب سے ایسے فیچر کے متعلق آگاہ کیا جانا یہ بتاتا ہے کہ میٹا اپنے صارفین کے لیے مصنوعی ذہانت کے متعدد فیچر پر کام کر رہا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ گفتگو کر سکیں گے۔

اس نئے فیچر کا خاص مقصد لوگوں کی تنہائی کو دور کرنا ہے اور اس فیچر کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اپنے اے آئی دوستوں کا انتخاب کر تے ہوئے ان سے گفتگو کر سکیں گے۔

پلیٹ فارم میں اس نئے فیچر کی نشاندہی ایپ محقق ایلیسینڈرو پیلوزی کی جانب سے کی گئی۔ تاہم، کمپنی نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend pic.twitter.com/onAxGfGdSg

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023