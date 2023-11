بھارت میں 6.4 شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی

نئی دہلی: بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سمیت مختلف علاقوں میں 6.4 شدت کے شدید زلزلے سے زمین لرز اٹھی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں جمعے کی رات مقامی وقت کے مطابق رات 11 بج کر 32 منٹ پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔

نئی دہلی کے علاوہ بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی زلزلہ آیا۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ کا مرکز نیپال تھا جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔

#WATCH | Bihar: People come out of their homes as tremors felt in Patna pic.twitter.com/PoINrMXIA1

— ANI (@ANI) November 3, 2023