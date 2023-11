عرفی جاوید کو گرفتار نہیں کیا، پولیس نے وائرل ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا

ممبئی پولیس نے عرفی جاوید کی گرفتاری کی ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔

سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کل سے وائرل تھی جس میں نازیبا لباس پہننے پر پولیس کے لباس میں دو خواتین عرفی جاوید کو گرفتار کرکے وین میں بٹھا کر لے جاتی ہیں۔

پولیس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وضاحت کرتے ہوئے ویڈیو کو جعلی قرار دیا اور پولیس کو بدنام کرنے والوں کیخلاف ایف آئی آر درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔

One Can’t Violate Law Of The Land, For Cheap Publicity !

A viral video of a woman being allegedly arrested by Mumbai Police, in a case of obscenity is not true – insignia & uniform has been misused.

However, a criminal case has been registered against those involved in the…

— मुंबई पोलीस – Mumbai Police (@MumbaiPolice) November 3, 2023