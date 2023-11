غزہ میں خاندان کے خاندان اجڑ گئے، نام نہاد ’آزاد‘ دنیا خاموش ہے؛ پریانکا گاندھی

نئی دہلی: بھارت کی بانی جماعت کانگریس کی رہنما پریانکا گاندھی نے فلسطین میں اسرائیلی بمباری میں 10 ہزار افراد کے لقمہ اجل بن جانے پر رنج اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف عالمی برادری اور اداروں کی کارکردگی پر سوالات اُٹھائے بلکہ فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کردیا۔

پریانکا گاندھی نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے حل کے لیے فوری جنگ بندی بے حد ضروری ہے اور اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو عالمی برادری اور ادارے اپنا جواز کھو بیٹھیں گے۔

بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں 10 ہزار شہریوں کا قتل عام کیا گیا جن میں سے 5 ہزار معصوم بچے ہیں۔ غزہ کی صورت حال ہولناک اور شرمناک کے الفاظ سے آگے بڑھ گئی۔

It is horrific and shameful beyond words that almost 10,000 civilians of which nearly 5000 are children have been massacred, whole family lines have been finished off, hospitals and ambulances have been bombed, refugee camps targeted and yet the so-called leaders of the “free”…

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 5, 2023