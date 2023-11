’ٹائیگر3‘ کی ایڈوانس بکنگ کا آغاز، پہلے دن ایک کروڑ کے ٹکٹ فروخت

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار سلمان خان اور کترینہ کیف کی فلم ’ٹائیگر3‘ کی ایڈوانس بکنگ کا آغاز ہوگیا اور پہلے دن ہی عوام کی طرف سے فلم کو زبردست پذیرائی ملی ہے۔

بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق میگا ایکشن فلم کی ایڈوانس بکنگ کا آغاز کچھ شہروں میں ہوا ہے اور صرف پہلے دن 33 ہزار سے زائد ٹکٹ بک کیے جاچکے ہیں جس سے ایک کروڑ سے زیادہ کی آمدنی حاصل ہوئی ہے۔

#Xclusiv… ‘TIGER 3’ ZABARDAST START…

⭐️ #PVRInox: 7,500 tickets [Sun] sold

⭐️ #Delite – #Delhi: 2,800 tickets

⭐️ #Prasads – #Hyderabad: 1,470 [Sun]

⭐️ Other properties in #Hyderabad turn #Orange within hours [Sun]

Imagine, full-fledged advance bookings are yet to start, but… pic.twitter.com/JX6GFuuxbP

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 4, 2023