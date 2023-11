سری لنکن کپتان کا ویرات کوہلی کوسنچری کی مبارکباد دینے سے انکار، ویڈیو وائرل

نئی دہلی: سری لنکا کے کپتان کوشل مینڈس نے بھارتی اسٹار بیٹر ویرات کوہلی کو سنچری کی مبارک باد دینے سے انکار کردیا۔

سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کپتان کوشل مینڈس سے پریس کانفرنس میں بھارتی صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ ویرات کوہلی کو 49 ویں سینچری بنانے پر مبارک باد دیں گے تو وہ حیران رہ گئے۔

Indian journalists need to realise that world doesn’t revolve around Virat and Indian cricket.

Ask him about his team combination or performance instead of this dumb line of questioning (it is easier because it requires no preparation for these journalists). https://t.co/kBKy0d28eJ

