غزہ پراسرائیلی حملے؛ امریکا نے جوہری آبدوز مشرق وسطیٰ بھیج دی

واشنگٹن: امریکا نے جوہری آبدوز مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔

امریکی سینڑل کمانڈ(سینٹ کام) کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری بیان کے مطابق امریکی بحریہ کی جوہری آبدوز سینٹ کام کی زیرنگرانی علاقے میں پہنچ گئی ہے۔

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023