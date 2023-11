غزہ پراسرائیلی بمباری میں یوکرین جنگ سے زیادہ شہری قتل ہوچکے ہیں، جمائما

لندن: تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ نے غزہ میں بمباری پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس(ٹوئٹر) پر بیان میں جمائما گولڈ اسمتھ کا کہنا تھا کہ اسرائیل 30 روز میں غزہ میں اتنے شہریوں کو قتل کرچکا ہے جتنے روس نے یوکرین میں 600 روزہ جنگ کے دوران کیے۔

At this stage, those wringing their hands about 4000 + dead children but still opposed to a ceasefire to prevent thousands more children being killed, are unreachable. Poor them to have lost all compassion and humanity.

Israel has now killed more civilians in Gaza in 30 days… https://t.co/Ti4vJcifXL

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) November 7, 2023