افغان ٹیم کی ہار؛ کیا ڈانس کینسل ہوگیا! سوشل میڈیا پر عرفان پٹھان سے سوالات

آئی سی سی ورلڈکپ میں افغانستان کے ہاتھوں پاکستان اور سری لنکا کی ہار پر بھنگڑے ڈالنے والے عرفان پٹھان ایک بار پھر سوشل میڈیا کے نشانے پر آگئے۔

گزشتہ روز میگا ایونٹ میں افغانستان کی آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد سابق بھارتی کرکٹر کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع ہوگئی، میچ میں آسٹریلیا کی ایک موقع پر 91 رنز پر 7 وکٹیں گر چکی تھیں تو افغان شائقین سمییت بھارتی مینٹور اجے جڈیجا کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا، بعدازاں گلین میکسویل نے 201 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر افغان فینز سمیت بھارتی کرکٹرز کے دل توڑ دیئے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر عرفان پٹھان ٹرینڈنگ میں آگئے اور دلچسپ میمز وائرل ہونے لگیں۔ کچھ صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا تو کچھ نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔

دوسری جانب آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد افغان ٹیم کے سیمی فائنل کھیلنے کی امیدوں کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے اب انہیں لیگ راؤنڈ کے آخری میچ میں جنوبی افریقا کے مدمقابل آنا ہے۔

Right now Irfan Pathan is more shocked than Afghanistan players. His dance party is ruined by the heroic and iconic inning of Maxwell.

Believe it or not, this World Cup 2023 will be remembered for Maxwell’s and Fakhar Zaman’s remarkable innings. #AUSvsAFG pic.twitter.com/3bQF4J8kQ6

— (@Malcolm_kmr) November 7, 2023