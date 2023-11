پاناما میں پروفیسر نے روڈ بلاک کرنے پر 2 مظاہرین کو گولی مار کر قتل کردیا

پاناما میں 77 سالہ ریٹائرڈ وکیل اور پروفیسر کینتھ ڈارلنگٹن نے ہائی وے کو بلاک کرکے احتجاج کرنے والے ماحولیاتی آلودگی کے لیے سرگرم مظاہرین کو گولیوں سے بھون دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پاناما سٹی سے 55 میل مغرب میں ایک ہائی وے پر ماحولیات کے لیے کام کرنے والے رضاکار اور اساتذہ بڑی تعداد میں جمع ہوکر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔

یہ احتجاج حکومت کی جانب سے تانبے کی کان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کیے گئے حالیہ معاہدے کے خلاف مہم کا حصہ تھا۔ ماحولیاتی آلودگی پر کام کرنے والی تنظیموں نے اس معاہدے کی مخالفت کی تھی۔

JUST IN: MAN ARRESTED AFTER FATALLY SHOOTING 2 CLIMATE ACTIVISTS IN PANAMA

An elderly American, Kenneth Darlington, 77, was arrested in Panama after he was caught on camera walking up to environmental protesters blocking a Panamanian highway and fatally shooting two of them.… pic.twitter.com/noHvvcuIRV

