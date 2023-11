’’بورڈ کی معطلی؛ لنکن ٹیم کو ٹی20 ورلڈکپ میں شرکت سے محروم کرسکتی ہے‘‘

آئی سی سی ورلڈکپ میں ناقذ پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والی سری لنکن ٹیم کیلئے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں سری لنکن بورڈ کو خبردار کیا گیا ہے کہ حکومتی مداخلت جیسے معاملات جلد حل نہ کیے گئے تو سری لنکن کرکٹ ٹیم ٹی20 ورلڈکپ 2024 میں شرکت سے محروم رہ سکتی ہے۔

گزشتہ روز آئی سی سی بورڈ نے سری لنکا کرکٹ کی رکنیت فوری طور پر معطل کردی تھی، بورڈ میٹنگ میں جائزہ لیا گیا کہ لنکن بورڈ بطور ممبر اپنی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی کررہا ہے، خاص طور پر اپنے معاملات کو خود مختار طریقے سے چلانے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ گورننس، ریگولیشن اور/یا انتظامیہ میں کوئی حکومتی مداخلت نہ ہو۔

مزید پڑھیں: آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی رکنیت معطل کردی

ورلڈکپ 2023 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے باعث شائقین کرکٹ سمیت حکومت کی طرف سے بھی شدید ردعمل کا سامنا ہے۔

دوسری جانب بورڈ کی معطلی کے باعث سری لنکن ٹیم ورلڈکپ 2024 میں شرکت کا موقع بھی گنواسکتا ہے۔

مزید پڑھیں: ورلڈکپ میں ناقص کارکردگی پر سری لنکن کرکٹ بورڈ برطرف

خیال رہے کہ معطلی سے سری لنکا کرکٹ کو ریونیو میں نمایاں نقصان پہنچنے کا امکان ہے، اسپانسر شپ، نشریاتی حقوق، اور کرکٹ کے دیگر مالیاتی پہلو خطرے میں پڑ سکتے ہیں، جو سری لنکن کرکٹ کیلئے طویل مدتی بحران پیدا کرسکتا ہے۔

مزید پڑھیں: سری لنکن کرکٹ بورڈ کو عدالت سے ریلیف مل گیا

آئی سی سی سری لنکن بورڈ کے حوالے سے اہم فیصلہ 21 نومبر کو کرے گی۔

Suspension Notice: The International Cricket Council (ICC) Board has suspended Sri Lanka Cricket’s membership of the ICC with immediate effect.

READ https://t.co/rvcmdOY3HR #SLC #LKA

— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) November 10, 2023