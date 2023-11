’ٹائیگر3‘ کیلئے سلمان خان اور کترینہ کیف کی مداحوں سے خصوصی اپیل

ممبئی: ’ٹائیگر3‘ کی ریلیز سے قبل سلمان خان اور کترینہ کیف نے مداحوں کیلئے خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں۔

سلمان خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر مداحوں سے اپیل کرتے ہوئے لکھا کہ ’ٹائیگر3‘ کو بہت لگن سے بنایا گیا ہے اس لئے مداح اس کے اسپائلرز کا تحفظ کریں۔

We have made #Tiger3 with a lot of passion & we are counting on you to protect our spoilers when you see the film. Spoilers can ruin the movie-watching experience. We trust you to do what is right. We hope #Tiger3 is the perfect Diwali gift from us to you!! Releasing in cinemas…

