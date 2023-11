تازہ ترین اپ ڈیٹ کے بعد آئی فون صارفین بیٹری سے پریشان

کیلیفورنیا: ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے رواں ہفتے آئی فون صارفین کو درپیش مسائل کے حل سمیت متعدد سیکیورٹی اپ ڈیٹس کا حامل آئی او ایس کا تازہ ترین ورژن 17.1.1 متعارف کرادیا۔

اپ ڈیٹ کے بعد متعدد صارفین نے آئی او ایس کے نئے ورژن کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ ان کی ڈیوائس کی بیٹری کو ضائع کر رہی ہے۔

ایپل کی جانب سے 17.1.1 کو رواں ہفتے آئی فون 15 کے مخصوص گاڑیوں میں وائر لیس چارجنگ کے استعمال کے دوران ہونے والے مسئلے کے حل کے لیے جاری کیا گیا۔

ایپل کا کہنا تھا کہ مخصوص گاڑیوں میں آئی فون 15 ماڈلز وائرلیس چارجنگ کے بعد ایپل پے اور دیگر این ایف سی فیچرز استعمال کے لیے عدم دستیاب ہوسکتے ہیں۔

جاری ہونے والی اس نئی اپ ڈیٹ میں ویدر لاک اسکرین وجٹ کے ساتھ ہونے والے مسئلے کو بھی حل کیا گیا۔

جہاں اس اپ ڈیٹ نے آئی فون صارفین کے متعدد مسائل حل کیے وہیں صارفین نے اپ ڈیٹ کے بعد بیٹری ضائع ہونے کے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے۔

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک صارف کا کہنا تھا کہ آئی او ایس 17.1.1 اپ ڈیٹ کرنے کے بعد فون گرم ہو رہا ہے اور بیٹری ضائع ہورہی ہے۔

After updating ios 17.1.1 there is heat issue and battery drains .. 14pro :( — M (@mosaleh_97) November 10, 2023

ایک صارف نے لکھا کہ آئی او ایس 17.1.1 میں بڑا بیٹری لیک ہے۔ تھوڑے سے وقت میں بیٹری 100 فی صد سے 87 فی صد پر آگئی ہے۔

There’s a major battery leak in iOS 17.1.1. It went from 100% to 87% in a short amount of time. — Michael Powell ✝️✝️ (@mpowell1235) November 8, 2023

ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ آئی او ایس 17.1.1 کی بیٹری لائف خوفناک ہے۔