’ٹائیگر3‘ صدی کی واہیات ترین فلم ہے، کمال راشد خان آپے سے باہر

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار سلمان خان، کترینہ کیف اور عمران ہاشمی کے مرکزی کرداروں کے ساتھ منیش شرما کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ’ٹائیگر3‘ پوری دنیا میں ریلیز کیلئے پیش کردی گئی ہے، فلم کے حوالے مداحوں کو جہاں جوش و خروش ہے وہیں نامور انڈین فلمی تجزیہ نگار کمال راشد خان نے فلم پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر متعدد ٹویٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کمال راشد نے فلم کو صدی کی واہیات ترین فلم قرار دیتے ہوئے پروڈیوسر کے خلاف کنزیومر کورٹ جانے کی دھمکی بھی دی ہے۔

Dear Adi Chopra, if you wanted to make a film about politics and situation of Pakistan, then you could have made a Pakistani film, not a Hindi film #Tiger3 ? You have wasted my time, money and energy. So I will file a case in consumer court for sure.

’ٹائیگر3‘ کے پروڈیوسر ادیتیہ چوپڑا کو مخاطب کرتے ہوئے کے آر کے نے لکھا کہ اگر انہیں پاکستان کی سیاست پر فلم بنانی تھی تو انہیں پاکستانی فلم بنانی چاہئے تھی نہ کہ انڈین فلم۔

انہوں نے مزید لکھا کہ فلم کو دیکھ کر ان کا وقت اور انرجی ضائع ہوئی ہے اس لئے وہ کنزیومر کورٹ میں کیس کریں گے۔

Story of #Tiger3

Raw + ISI = All Become Friends!

They all are in Pakistan to Save life of Pakistan PM Benazir Bhutto, because Emraan Hashmi wants to kill her to become PM. It’s one of the most Wahiyat film of the century. So I give 0*.

— KRK (@kamaalrkhan) November 12, 2023