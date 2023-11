غزہ پر اسرائیلی حملے، اُشنا شاہ کا ہالی ووڈ اسٹارز کے بائیکاٹ پر زور

پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اُشنا شاہ نے فلسطین کی نسل کشی اور اسرائیلی حملوں پر خاموش رہنے والی ہالی ووڈ شخصیات کے بائیکاٹ پر زور دے دیا۔

اُشنا شاہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی درندگی اور نسل کشی کے خلاف مسلسل آواز اُٹھاتی نظر آرہی ہیں، وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے بےگناہ اور معصوم فلسطینیوں کی آواز بنی ہوئی ہیں۔

اداکارہ اپنی سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے صارفین میں شعور پیدا کررہی ہیں اور اسرائیل کی منافقت اور جہالت کو پوری دنیا کے سامنے بےنقاب کررہی ہیں۔

اب اُشنا شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اُن ہالی ووڈ اسٹارز اور شخصیات کی فہرست پوسٹ کی ہے جو فلسطین کی نسل کشی میں اسرائیل کی حمایت کررہے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اُٹھا رہے ہیں۔

Today. Begin your celeb boycott. Start with Hollywood stars, unfollow everyone on this list on all social media, vow to never pay to watch their movies, stream their music or buy anything they’ve endorsed. You are their power, take it away & spread the word. (Some names you’ll… pic.twitter.com/Pt1ERA5tTv

— Ushna Shah (@ushnashah) November 12, 2023