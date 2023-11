’ٹائیگر3‘ کی اسکریننگ کے دوران سینما میں آتشبازی، سلمان خان کا اظہار تشویش

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار سلمان خان کی نئی فلم ’ٹائیگر3‘ کی اسکریننگ کے دوران مداحوں نے سینما کے اندر آتش بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔

سوشل میڈیا پر مہاراشٹرا ناشک ڈسٹرکٹ کے موہن سینما کی ویڈیو وائرل ہے جس میں سینما کے اندر آتشبازی کو دیکھا جاسکتا ہے۔

سلمان خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مداحوں سے کہا کہ سینما کے بند ماحول میں آتشبازی خطرناک ہوسکتی ہے۔

انہوں نے مزید لکھا کہ فلم کو انجوائے کریں لیکن خود کی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں۔

I’m hearing about fireworks inside theaters during Tiger3. This is dangerous. Let’s enjoy the film without putting ourselves and others at risk. Stay safe.

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 13, 2023