ورلڈکپ؛ پاکستان کے موجودہ پیسرز ’’نرم مزاج‘‘ ہیں، سابق بھارتی کرکٹر

بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق مڈل آرڈر بیٹر محمد کیف نے آئی سی سی ورلڈکپ 2023 میں پاکستانی ٹیم میں جیت کی کوئی چمک نظر نہیں آئی، گرین شرٹس کے پیسرز بہت نرم مزاج تھے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ٹوئٹ کرتے ہوئے سابق بھارتی کرکٹر محمد کیف نے لکھا کہ پاکستانی تیز گیندباز بہت نرم مزاج نظر آئے، وسیم اکرم، وقار یونس اور شعیب اختر حریف کو ڈراتے تھے، کبھی کچھ بول بھی دیتے تھے لیکن بابر، حارث، شاہین ان میں وہ چمک نہیں تھی! وہ بہت دوستانہ لگ رہے تھے۔

آئی سی سی ورلڈکپ میں پاکستانی ٹیم 9 میچوں میں 5 شکستوں اور 4 فتوحات کے بعد ایونٹ سے باہر ہوچکی ہے، قومی ٹیم کو میگا ایونٹ میں بھارت، جنوبی افریقا، آسٹریلیا، انگلینڈ اور افغانستان سے شکستوں کا منہ دیکھنا پڑا۔

ٹورنامنٹ میں 8 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان نے 5ویں پوزیشن پر رہا۔

واضح رہے کہ سال 2011 کے بعد سے قومی ٹیم آئی سی سی ورلڈکپ مقابلوں کے سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کرسکی ہے۔

Somehow feel this Pakistan team was too soft, their pacers too nice. Wasim, Waqar, Shoaib were intimidating. They would stare at you, even sledge. Babar, Shaheen, Rauf – they lacked that aura, they looked too friendly. #CWC2023

