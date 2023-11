ورلڈکپ سیمی فائنل؛ کیا ڈیوڈ بیکہم بھارت نیوزی لینڈ میچ میں شرکت کریں گے؟

انگلینڈ کے سابق فٹبالر ڈیوڈ بیکہم نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان آئی سی سی ورلڈکپ 2023 کے پہلے سیمی فائنل میچ میں شرکت کریں گے۔

ممبئی کے وانکھیڈے اسٹیڈیم میں بدھ کے روز کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل کے دوران اسٹار فٹبالر ڈیوڈ بیکہم کی شرکت متوقع ہے، وہ تین روزہ دورے کیلئے بھارت میں موجود ہیں۔

دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے جرمن فٹبالر تھامس مولر کو ٹیم انڈیا کی شرٹ بھیجی ہے اور وہ میگا ایونٹ میں انکی حمایت کررہے ہیں۔

خیال رہے کہ بھارتی ٹیم نے ورلڈکپ مقابلوں میں لیگ کے ابتک تمام 9 میچز میں کامیابی سمیٹ رکھی ہے جبکہ نیوزی لینڈ نے اپنے 9 مقابلوں میں سے 5 جیتے جبکہ 4 ہارے ہیں۔

German football legend Thomas Muller has received his Team India shirt and he’s now supporting them for this World Cup #CWC23 #INDvsNZpic.twitter.com/6yUIYzT3P8

— Farid Khan (@_FaridKhan) November 13, 2023