شادی کے بعد کی کامیاب زندگی، روبینہ اشرف نے آسان فارمولا بتادیا

لاہور: پاکستان شوبز کی معروف فنکارہ روبینہ اشرف نے کہا ہے کہ شادی کے ابتدائی دس برس خواتین کے لئے سرمایہ کاری کے سال ہوتے ہیں۔

معروف ٹی وی میزبان ندا یاسر کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گھر، سسرال، میاں اور بچے عورت کے چار کام ہیں جنہیں اچھے طریقے سے کرنا چاہئے۔

Rubina Ashraf shares her golden words on the first ten years of marriage, especially for women, exclaiming that the initial years are an investment towards one’s marriage, household and children. #RubinaAshraf ( @arydigital.tv) pic.twitter.com/V7aMrzXniu

