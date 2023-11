عبدالرزاق نے ایشوریا سے متعلق بیان پر معافی مانگ لی

کراچی: پاکستان کے سابق کرکٹر عبدالرزاق نے بھارتی اداکارہ ایشوریا رائے سے متعلق اپنے متنازع بیان پر معافی مانگ لی۔

اپنے ویڈیو پیغام میں عبدالرزاق نے کہا کہ مجھے مثال کچھ اور دینی تھی لیکن میرے منہ سے ایشوریا رائے کا نام نکل گیا جس پر میں اُن سے معذرت خواہ ہوں، میری نیت انکی تضحیک کرنا نہیں تھی۔

دو روز قبل کراچی میں ٹی 20 ورلڈ کپ 2009 کی فاتح ٹیم کے اراکین نے ایک تقریب میں شرکت کی تھی جس میں سابق کرکٹرز نے حالیہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاکستان کی کارکردگی پر بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا۔

اس موقع پر سابق کرکٹر عبدالرزاق کا کہنا کہ ہمیں 2009 میں معلوم تھا کہ یونس خان کی نیت صاف ہے جس نے ہمیں بھروسہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری پالیسی ہی نہیں کہ ہم کھلاڑیوں کو ڈویلپ کریں۔ عبدالرزاق نے نامناسب مثال پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ میں ایشوریا رائے سے شادی کروں اور اُس سے بڑا نیک پرہیزگار بچہ پیدا ہوجائے تو ایسا کبھی نہیں ہوسکتا، اس لیے پہلے آپ کو اپنی نیت ٹھیک کرنی پڑے گی۔

Shameful example given by Abdul Razzaq. #AbdulRazzaq #CWC23 pic.twitter.com/AOboOVHoQU

— Shaharyar Ejaz (@SharyOfficial) November 13, 2023