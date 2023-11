برائن لارا اسلام کی دعوت سے متاثر ہوا تھا، انضمام الحق

کراچی: قومی ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر اور کپتان انضمام الحق نے انکشاف کیا ہے کہ معروف پاکستانی کرکٹر محمد یوسف نے لیجنڈری بلے باز برائن لارا کو اسلام کی دعوت دی جس پر وہ متاثر ہوا تھا۔

انضمام الحق کا ایک بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہورہا ہے جس میں وہ قومی کھلاڑیوں کی کرکٹ کے ساتھ دعوت تبلیغ کے حوالے سے بھی گفتگو کررہے ہیں۔

سابق چیف سلیکٹر نے بتایا کہ ’کراچی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ کے دوران محمد یوسف نے برائن لارا کو کھانے پر مدعو کیا اور پروگرام بنایا کہ اُسے دین کی دعوت دوں گے‘۔

انضمام الحق کا کہنا تھا کہ ’ہمارے کراچی کے ایک بزرگ ہیں شیخ ہاشم، انہوں نے برائن لارا کو دین کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم کس طرح اپنے اللہ کی بات مانتے ہیں، کس طرح حضور ﷺ کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں ، کس طرح ماں باپ کی خدمت اور بیوی کے ساتھ تعلقات، بچوں کی پرورش اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں‘۔

Inzamam Ul Haq further says @yousaf1788 invited @BrianLara to accept Islam during a Test match in Karachi. He reveals Lara became silent and then said ‘life should be spent the way Muslims spend’ #CWC23 pic.twitter.com/BWS0cjZKnD

— Farid Khan (@_FaridKhan) November 14, 2023