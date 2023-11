یونس، حفیظ اور وہاب سلیکشن کمیٹی کیلئے مضبوط امیدوار

آئی سی سی ورلڈکپ میں قومی ٹیم کی ناقص پرفارمنس کے بعد سلیکشن کمیٹی میں اُکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے۔

گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف نے سابق کپتان یونس خان، محمد حفیظ، سہیل تنویر اور نگراں صوبائی وزیر کھیل وہاب ریاض سے ملاقاتیں کی ہیں۔

چیف سلیکٹر انضمام الحق کے استعفیٰ کی منظوری کے بعد سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد نے دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم کے انتخاب کی ذمہ داری سنبھالی تھی تاہم بورڈ نے عبوری کمیٹی کو بھی توڑ دیا۔

بورڈ سربراہ سربراہ یونس خان، وہاب ریاض اور محمد حفیظ میں سے کسی ایک کو نیا چیف سلیکٹر بنانے پر غور کر رہے ہیں تاہم فاسٹ بولر وہاب ریاض سلیکشن کی پوزیشن کیلئے مضبوط دعویدار ہیں۔

نئی سلیکشن کمیٹی 20 سے 24 نومبر تک ٹیسٹ سکواڈ کی تشکیل پر غور و خوض کرے گی۔

بورڈ چاہتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مقرر کردہ چیف سلیکٹر جدید دور کی کرکٹ کے متحرک منظر نامے واقف ہو اور اسی حساب سے ٹیم منتخب کی جائے۔

