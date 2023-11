بابر اعظم کی پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں ذکا اشرف سے اہم ملاقات

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق بابر اعظم پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف سے ملاقات کیلیے پی سی بی ہیڈکوارٹر پہنچے، جہاں اُن کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ایک گھنٹے سے زائد طویل ملاقات ہوئی۔

اس ملاقات کے حوالے سے مزید کوئی اطلاع سامنے نہیں آسکی تاہم امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ جلد پی سی بی کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر اعظم اور ذکا اشرف کی ملاقات مستقبل کی قیادت اور دورۂ آسٹریلیا کے حوالے سے بہت اہم تھی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ورلڈکپ میں ناقص کارکردگی کی وجہ سے قومی ٹیم اور سلیکشن کمیٹی میں جلد تبدیلیوں کا امکان ہے، جس کا حتمی اعلان بھی جلد متوقع ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چیف سلیکٹر کی دوڑ میں وہاب ریاض سب سے آگے ہیں۔

علاوہ ازیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کے مستعفی ہونے کی صورت میں پلان بی بھی تیار کرلیا ہے، جس کے تحت دورہ آسٹریلیا کیلیے ٹیم کی قیادت شان مسعود کو دی جاسکتی ہے۔

بابر اعظم کو دیکھ کر مداحوں کی نعرے بازی

بابر اعظم جب ذکا اشرف سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو پی سی بی ہیڈکوارٹر کے باہر اُن کے درجنوں مداح موجود تھے جنہوں نے کپتان کو دیکھ کر اُن کے حق میں نعرے بازی کی اور سیفلیاں بھی بنائیں۔

Fans surround Babar Azam’s car and chants his name as he leaves after meeting Zaka Ashraf#babarazam #cricket @imyousafanjum pic.twitter.com/BeZhDYW5AN

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) November 15, 2023