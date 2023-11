بھارتی کامیڈین منور فاروقی نے "بگ باس" میں نماز پڑھ کرفینز کے دل جیت لیے

معروف بھارتی کامیڈین اور سوشل میڈیا اسٹار منور فاروقی نے ریئلیٹی شو “بگ باس” کے سیزن 17 میں نماز پڑھ کر اپنے لاکھوں مداحوں کے دل جیت لیے۔

منور فاروقی کا شمار بھارت کے معروف اسٹینڈ اپ کامیڈین میں ہوتا ہے، وہ بھارت سمیت دُنیا بھر میں کافی مقبولیت رکھتے ہیں اور ان دنوں وہ بھارت کے مقبول ترین ریئلیٹی شو “بگ باس” کے سیزن 17 میں بطورِ کنٹسٹنٹ نظر آرہے ہیں۔

اب بگ باس کی حالیہ قسط کا ایک مختصر ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہورہا ہے جس میں منور فاروقی نے لاکھوں مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔

Munawar Faruqui performed Namaz In #biggboss17 house ♥️

This is most beautiful thing I have ever seen in BB house #MunawarIsTheBoss #MunawarFaruqui

pic.twitter.com/pLOHVUq9Pd

— Jawad Virk (@jawadvirk19) November 15, 2023