کابل کی سڑکوں پر اسلحہ بردار طالبان رولر بلیڈ پر گشت کرنے لگے؛ ویڈیو وائرل

کابل: افغانستان کے دارالحکومت میں طالبان اہلکار AK-47 تھامے رولر بلیڈ پر اسکیٹنگ کرتے سڑکوں پر پٹرولنگ کر رہے ہیں جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کابل میں افغان پولیس کے اہلکار سڑکوں پر امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے موٹر سائیکل یا گاڑی پر پٹرولنگ کرنے کے بجائے رولر بلیڈ پر اسکیٹنگ کرتے ہوئے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔

کابل پولیس کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ ان ویڈیوز میں وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والی پبلک سیکیورٹی پولیس کے افسران کو دکھایا گیا ہے جو اسکیٹنگ کرتے ہوئے ٹریفک کی روانی اور جرائم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

Meanwhile, please join me in trying to figure out why there is a video of Taliban’s special forces roller skating around Kabul… #Afghanistan pic.twitter.com/8Wn15leKMR

— Kabir Taneja (@KabirTaneja) November 14, 2023