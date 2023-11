مقبوضہ کشمیرمیں بھارت کی ریاستی دہشتگردی، مزید 3 نوجوان شہید

سرینگر: مقبوضہ کشمیرمیں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی میں مزید 3 نوجوان شہید ہوگئے۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے ضلع کلگام میں نام نہاد آپریشن کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کردیا۔ بھارتی فوج نے علاقے کی ناکہ بندی کردی اور لوگوں کو گھروں میں محصور کردیا۔

Braking News Indian troops in their fresh act of state terrorism martyred three Kashmiri youth, today, in Kulgam district of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/gMwq9OzJBp

