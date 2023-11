بھارتی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر اور رئیلٹی شو بگ باس سیزن 14 کی فاتح روبینہ دلیک کو ہندو مخالف بیان پر دھمکیاں ملنے لگیں۔

گزشتہ دنوں روبینہ دلیک نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ہندو تہوار دیوالی کے حوالے سے لکھا تھا کہ “کیا کسی کو اس کی پرواہ ہے کہ دیوالی ختم ہوگئی ہے، اب تو پٹاخے پھوڑنا بند کردو”۔

To whomsoever it may Concern!

Diwali is OVER, Stop bursting crackers ‍♀️….. since 10th November, non stop crackers are being burnt till 3am in the morning ……. ENOUGH NOW…. Air pollution toh hai hi …. Noise pollution is killing our sleeps ….. — Rubina Dilaik (@RubiDilaik) November 15, 2023

روبینہ دلیک نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ “رات کے 3 بج گئے ہیں، 10 نومبر سے اب تک پٹاخے پھوڑے جارہے ہیں، ان پٹاخوں سے جہاں ایک طرف ماحول آلودہ ہورہا ہے تو وہیں دوسری طرف ہماری نیندیں خراب ہورہی ہیں”۔

اس پوسٹ کے بعد بھارتیوں کی جانب سے روبینہ دلیک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، صارفین نے ان کی پوسٹ کو ہندو مخالف قرار دیتے ہوئے اداکارہ سے پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی بائیکاٹ کی دھمکیاں بھی دیں۔

Anti Hindu ??? Are you guys SERIOUSLY OUT OF YOUR MIND pic.twitter.com/5Rqp9cHiRh — Rubina Dilaik (@RubiDilaik) November 15, 2023

روبینہ دلیک نے بھارتیوں کی تنقید کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ “ہندو مخالف؟ کیا آپ لوگ اپنے ہوش و حواس میں ہیں؟”

اداکارہ نے ناقدین پر بھڑکتے ہوئے کہا کہ “میرے انسٹاگرام اکاوْنٹ پر مت آئیں اور میری پوسٹس پر تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے”۔

Don’t come and comment on my Instagram….. its NOT GYAN , Mr. Intelligently Dumb Vipul Shrisath! Aapse se zyaada hum tyohaar manaatein hain, par doosron ko takleef dekar nahi …. pic.twitter.com/9bs9DxEABv — Rubina Dilaik (@RubiDilaik) November 15, 2023

اُنہوں نے مزید کہا کہ “آپ سے زیادہ تہوار ہم لوگ مناتے ہیں لیکن ہم کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے”۔

روبینہ دلیک نے اپنی اگلی پوسٹ میں کہا کہ “دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے اور ہندو مذہب کی کسی بھی کتاب میں 10 دن تک آتش بازی کا نہیں لکھا”۔

Diwali, is a festival of lights , celebration of Shree Ram returning to Ayodhya !Well, Ramayan mein bursting crackers for 10days was never mentioned , So all you Pseudo Hindu propaganda agents , Go and find someone ELSE to highlight your paid accounts and fake ids! Dare NoT✋ https://t.co/QJakYtN4ZE — Rubina Dilaik (@RubiDilaik) November 15, 2023

اداکارہ نے اُن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ “آپ اپنے اصلی یا جعلی اکاؤنٹس سے کسی اور متاثر کریں، مجھے نہیں”۔