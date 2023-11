بھارت میں دو چیتے گھروں میں گھس آئے؛ ویڈیو وائرل

نئی دہلی: بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناسک میں دو خطرناک چیتے رہائشی علاقے میں گھس آئے اور شہری خوف زدہ ہوکر ادھر ادھر دوڑنے لگ گئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ناسک شہر کے پُررونق علاقے ساوتا نگر اور گووند نگر میں 5 کلومیٹر کے دائرے میں دو چیتے کھانے کی تلاش میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔

دونوں چیتے پہلے گھروں میں داخل ہوئے جس سے مکین خوف زدہ ہوکر گھر بار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تلاش بسیار کے باوجود کھانے کو کچھ نہ ملا تو چیتے گلیوں اور مارکیٹ میں آن دھمکے۔

Rescue operation is going on from the forest department after seeing two leopards in Nashik city of Maharashtra, success has been achieved in capturing one leopard, the race for the second leopard is also going on from the forest department. pic.twitter.com/a7QX1CGJLO

— Bharat Ghandat (@GhandatMangal) November 17, 2023