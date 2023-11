"نانا پاٹیکر جھوٹ بول رہے ہیں"؛ تھپڑ کھانے والے مداح کا بیان آگیا

بالی ووڈ کے سینئر اداکار نانا پاٹیکر کی فلم کی شوٹنگ کے دوران تھپڑ کھانے والے مداح کا بیان سامنے آگیا۔

گزشتہ دنوں نانا پاٹیکر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ایک مصروف سڑک پر اپنی فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے، اُسی دوران ایک نوجوان مداح اداکار کے قریب آتا ہے اور سیلفی لینے کی کوشش کرتا ہے جس پر نانا پاٹیکر مداح کو زور دار تھپڑ مار دیتے ہیں۔

نانا پاٹیکر کی یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین نے اُنہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد اداکار نے اپنے مداحوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اُن کی فلم کا ایک سین تھا جس میں اُنہیں ایک نوجوان کو تھپڑ مارنا تھا۔

اداکار کا کہنا تھا کہ اُنہوں نے اُس نوجوان مداح کو اپنی ٹیم کا رُکن سمجھا تھا اور فلم کا سین سمجھ کر اُسے تھپڑ مار دیا تھا۔

#WATCH | On a viral showing him slapping a boy for taking a selfie with him, actor Nana Patekar says, “A video is going viral where I have hit a boy. Though this sequence is a part of our film, we had one rehearsal…We were scheduled to have a second rehearsal. The director told… pic.twitter.com/CVgCainRg1

— ANI (@ANI) November 16, 2023