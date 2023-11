اسرائیل کی الشفا اسپتال کو ایک گھنٹے میں خالی کرنے کی دھمکی

غزہ: اسرائیل نے غزہ کے الشفا اسپتال کو ایک گھنٹے میں خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔

BREAKING: The Israeli occupation army orders doctors, patients, wounded, and displaced people to leave the Al Shifa Medical Complex in #Gaza within an hour, Al Jazeera has said, quoting medical sources from the hospital. pic.twitter.com/XqgJNOLv6P

— Quds News Network (@QudsNen) November 18, 2023