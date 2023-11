انوشکا شرما بیٹی کے ہمراہ فائنل دیکھنے پہنچ گئیں، ویڈیو وائرل

بالی ووڈ کی معروف اداکارہ اور بھارتی بلے باز ویرات کوہلی کی اہلیہ انوشکا شرما آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا فائنل دیکھنے کے لیے احمد آباد پہنچ گئیں۔

کرکٹ کی عالمی بادشاہت کا تاج کس کے سر سجے گا؟، بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ٹورنامنٹ کا فائنل آج ہوگا، دونوں ٹیمیں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں مدمقابل آئیں گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ کا آغاز سہ پہر 1:30 پر ہوگا۔

ایسے میں بھارت کے مایہ ناز بلے باز ویرات کوہلی کو اہلیہ و اداکارہ انوشکا شرما اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی بیٹی وامیکا کے ہمراہ احمد آباد پہنچ گئی ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کے ایک مداح نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں اداکارہ اور اُن کی بیٹی وامیکا ایئرپورٹ اپنی فلائٹ سے اُتر رہی ہیں۔

Anushka Sharma with Vamika at Ahmedabad Airport ❤️

