بھارت کی شکست؛ بالی ووڈ ستاروں کے لٹکے ہوئے چہروں کی تصویر وائرل

احمد آباد: آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر بالی ووڈ ستاروں کے لٹکے ہوئے چہروں کی تصویر وائرل ہوگئی۔

احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کپ 2023ء کے فائنل میں بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دیکر آسٹریلیا چھٹی بار کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا۔

بھارت کی یہ ٹورنامنٹ میں پہلی شکست تھی، بھارتی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے تمام 9 لیگ میچز میں کامیابی کے بعد سیمی فائنل میں بھی کامیاب ہوئی تھی تاہم فائنل میں کینگروز نے بھارتی ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔

مزید پڑھیں: شاہ رخ خان مایوس بھارتی ٹیم کو تسلی دینے میدان میں آگئے

ورلڈ کپ کے تمام میچز جیتنے والی بھارتی ٹیم کے لیے بالی ووڈ اسٹارز پُراعتماد تھے کہ فائنل بھی بھارت ہی جیتے گا، اسی لیے بالی ووڈ کی کئی شخصیات اپنے اہلخانہ کے ہمراہ میگا ایونٹ کا فائنل دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم آئے۔

بھارت کے خلاف آسٹریلیا کی 3 وکٹیں گِرنے کے بعد بالی ووڈ اسٹارز کے چہرے خوشی سے کِھل رہے تھے لیکن جیسے ہی میچ بھارت کے ہاتھوں سے نکلا تو سب کے چہرے اُتر گئے۔

اب سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہورہی ہے جس میں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان، اُن کی فیملی، اداکار رنویر سنگھ، دیپیکا پڈوکون اور ایوشمان کھرانہ سمیت دیگر شخصیات موجود ہیں۔

Deepika: in my mind I was committed to Pakistan pic.twitter.com/nR1u57cRBd

— Alishba (@alishbahaha_) November 19, 2023