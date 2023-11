یہ کرکٹ مافیا کیخلاف انصاف کی جیت ہے، سابق آسٹریلوی کپتان

احمد آباد: آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ نے ورلڈ کپ میں اپنے ملک کی فتح کو انصاف کی جیت قرار دے دیا۔

آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کی بھارت کے خلاف شاندار فتح پر امریکی اسپورٹس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سابق آسٹرییوی کرکٹر رکی پونٹنگ کا کہنا تھا کہ یہ کرکٹ مافیا کے خلاف انصاف کی جیت ہے۔

Ricky Ponting on Fox Cricket:

“This is a win of justice against cricket mafia. Your money and power is still not winning World Cups for you. How embarrassing.”

Ponting owned India and BCCI pic.twitter.com/pc5LnseQi7

— ASG (@ahadfoooty) November 19, 2023