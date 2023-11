ورلڈ کپ کا فائنل فلسطین کی شرٹ پہنے نوجوان  نے جیتا ہے، سراج الحق

لاہور: امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کا فائنل فسلطین کی شرٹ پہنے نوجوان نے جیتا ہے۔

لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا کہ کل احمد آباد میں ورلڈ کپ کے میچ کے دوران غیر مسلم نوجوان جون فلسطین کی شرٹ پہن کر میدان میں پہنچ گیا۔ یہ مسٹر جون ہمارے بے جان حکمرانوں سے بہتر ہے جو منافقت کا کردار ادا کررہے ہیں۔ مسٹر جان نے دنیا بھر کو غیرت کا پیغام دیا۔

