بھارت کی ہار پر ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی طلباء کا بھرپور جشن، ویڈیو وائرل

کراچی: آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت کی آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست پر ڈھاکہ میں بھی جشن منایا گیا۔

بنگلا دیش کی ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہزاروں طلباء نے بھارت کی ہار پر خوب جشن منایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔

یاد رہے کہ 1971 میں بھارت کی براہ راست مداخلت سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا جبکہ بنگلہ دیش کی موجودہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو بھارت نواز سمجھا جاتا ہے۔

