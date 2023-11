ورلڈکپ فائنل؛ انوشکا، اتھیا شیٹھی سے متعلق بیان! ہربھجن تنقید کی زد میں آگئے

آئی سی سی ورلڈکپ فائنل میں بالی ووڈ اداکارہ اتھیا شیٹھی اور انوشکا شرما سے متعلق نامناسب بیان دینے پر سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ کو صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔

اتوار کو نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ورلڈکپ فائنل میں بالی ووڈ ستاروں کی کہکشاں میچ دیکھنے آئی جبکہ کھلاڑیوں کی بیویاں بھی میچ کے دوران اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کیلیے موجود تھیں۔

دورانِ میچ کمنٹری کرتے وقت ہربھجن سنگھ نے انوشکا اور اتھیا سے متعلق تبصرہ کیا جو مداحوں کو بلکل پسند نہیں آیا، براڈ کاسٹرز کی جانب سے جب دونوں اداکاراؤں کو بڑی اسکرین پر دیکھایا گیا تو وہ باتیں کررہیں تھی، اس موقع پر ہربھجن سنگھ نے کہا کہ ‘میں یہ سوچ رہا تھا کہ بات کرکٹ کی ہورہی ہے یا فلموں کی کیونکہ کرکٹ کے بارے میں تو جانتا نہیں کہ کتنی سمجھ ہوگی’۔

مزید پڑھیں: بھارت کی شکست؛ بالی ووڈ ستاروں کے لٹکے ہوئے چہروں کی تصویر وائرل

ہندی کمنٹری کے دوران سابق کرکٹر کے اِن الفاظوں پر صارفین نے ہربھجن پر تنقید کے نشتر چلائے جبکہ اِن سے نامناسب کمنٹس پر معافی کا بھی مطالبہ کیا۔

مزید پڑھیں: شاہ رخ خان مایوس بھارتی ٹیم کو تسلی دینے میدان میں آگئے

دوسری جانب ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر بالی ووڈ ستاروں کے لٹکے ہوئے چہروں کی تصویر وائرل ہورہی ہے۔

سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہورہی ہے جس میں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان، اُن کی فیملی، اداکار رنویر سنگھ، دیپیکا پڈوکون اور ایوشمان کھرانہ سمیت دیگر شخصیات موجود ہیں۔

harbhajan singh in the comm box just said “idk if they’re (anushka and athiya) talking about cricket or films, I don’t think they have much knowledge about cricket”#Worlds2023#INDvsAUSfinalpic.twitter.com/r5GhJ2gnjZ

— 133* (@133_NotOut) November 19, 2023