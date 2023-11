لبنان؛ اسرائیلی بمباری میں مسلم خاتون رپورٹر اور کیمرامین شہید

بیروت: لبنان کے ایک گاؤں طائر ہارفہ میں اسرائیلی بمباری میں 3 افراد شہید ہوگئے جن میں ایک خاتون رپورٹر بھی شامل ہیں۔

عرب میڈیا کے مطابق لبنان کے اسرائیل کی سرحد کے نزدیک گاؤں میں ایک حملے میں شہید ہونے والے تین شہریوں میں سے دو کی شناخت المیادین ٹی وی کی رپورٹر فرح عمر اور کیمرا مین ربیع معماری کے نام سے ہوئی ہے۔

لبنان کے دارالحکومت بیروت سے نشر ہونے والے عالمی ٹی وی چینل الميادين نے اسرائیلی بمباری میں اپنی رپورٹر اور کیمرا مین کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیل کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت کی ہے۔

#AlMayadeen mourns the loss of its martyrs, correspondent Farah Omar and cameraman Rabih Al-Me’mari, who were targeted by a cowardly Israeli attack in South #Lebanon. pic.twitter.com/yZEqxclTKr

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 21, 2023