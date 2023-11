بھارت میں ایک اور قدیم مزار کو مسمار کرکے مندر بنادیا گیا

دہرادون: بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں جنونی ہندوؤں نے ایک اور مزار کو مسمار کرکے اس کی جگہ مندر تعمیر کردیا اور راتوں رات پوجا پاٹ بھی شروع کردی۔

بھارت میں مسلسل دوسری بار بھارتیہ جنتا پارٹی کے مودی سرکار کی حکومت ہے اور اس دوران ملک بھر میں اقلیتوں سے مذہبی اور انسانی حقوق چھین کر اُن پر عرصہ حیات تنگ کردیا گیا ہے۔

بابری مسجد کی شہادت اور اس پر رام مندر کی تعمیر کے بعد سے یہ سلسلہ اب بھارت کی دیگر ریاستوں میں بھی زور پکڑنے لگا ہے۔ دس کے قریب تاریخی مساجد کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں جن پر مودی سرکار کے ہرکارے مندر بنانا چاہتے ہیں۔

ریاست اتراکھنڈ میں انتہاپسند ہندوؤں نے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے ایک مزار پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آوروں نے مزار اور قبر کی نہ صرف بیحرمتی کی اور اسے مسمار کردیا۔

In Uttarakhand, India, Hindu supremacists demolished a Muslim shrine (Mazar) and built a Hindu temple (Mandir) over it. This is so-called Secular India and Modi calls it ‘Mother of Democracy’. pic.twitter.com/57r7Bd4mNx

— Ashok Swain (@ashoswai) November 20, 2023