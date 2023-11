فیفا ورلڈکپ کوالیفائرز؛ برازیل کو ہوم گراؤنڈ پر تاریخ میں پہلی شکست

2026 فیفا ورلڈکپ کوالیفائر میں ارجنٹینا نے برازیل کو شکست دیکر نئی تاریخ رقم کردی۔

ریو ڈی جنیرو کے ماراکانا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ارجنٹینا نے برازیل کو ہوم گراؤنڈ پر 0-1 سے شکست دی، حریف ٹیم کی جانب سے نیکولاس اوٹامینڈی نے 63 ویں منٹ میں گول کرکے ٹیم کو سبقت دلائی جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی۔

میچ کے 81 ویں منٹ میں برازیل کے جولینٹون کو ریفری کی جانب سے ریڈ کارڈ بھی دیکھایا۔

2026 فیفا ورلڈکپ کوالیفائر میں پانچ بار کی عالمی چیپمئین برازیل کا آغاز نہایت مایوس کن رہا ہے، ابتدائی 6 مقابلوں میں سے 3 میچز میں شکست ایک ڈرا جبکہ صرف 2 جیت حاصل کرسکی ہے۔

برزایل کو فٹبال کی تاریخ میں پہلی بار ورلڈکپ کوالیفائر میچ میں ہوم گراؤنڈ پر شکست ہوئی ہے جبکہ میسی کی قیادت میں ارجنٹینا واحد ٹیم ہے جس نے 70 سالوں میں برازیل کو ہوم گراؤنڈ پر دوسری شکست دی ہے۔

واضح رہے کہ میچ کے دوران ارجنٹینا اور برازیل کے تماشائیوں کے درمیان بھی تلخ کلامی دیکھی گئی، دونوں ٹیموں کے فینز اسٹیڈیم میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوگئے تھے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے۔

Brazil lose their first ever home FIFA World Cup qualifier… and it’s against Argentina. pic.twitter.com/bXuG5fSTiM

Police seen hitting fans with batons and sticks to break up fights between #Argentina and #Brazil fans. Argentina team walks off the pitch. pic.twitter.com/1ZoXepxh7R

DISGRACEFUL SCENES BEFORE BRAZIL VS ARGENTINA GAME

Brazil have only TWO defeats in their home in 70 years.

Both against Argentina, both against Messi. pic.twitter.com/udwKH8tLU5

— L/M Football (@lmfootbalI) November 22, 2023