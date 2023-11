فیفا ورلڈکپ کوالیفائرز؛ ارجنٹائن کے کھلاڑیوں نے کیوں احتجاج کیا؟ ویڈیوز وائرل

فیفا ورلڈکپ کوالیفائرز میں برازیل اور ارجنٹینا کے اہم میچ میں دونوں ٹیموں کے تماشائی آپس میں لڑپڑے۔

ریو ڈی جنیرو کے ماراکانا اسٹیڈیم میں برازیل اور اجنٹینا کے فینز آپس میں گتھم گتھا ہوگئے، پولیس نے تماشائیوں کی روکنے کیلئے لاٹھی کا بے دریغ استعمال کیا جس پر ارجنٹائن کے کھلاڑی بھڑک اٹھے اور میدان چھوڑ کر چلے گئے۔

ارجنٹائن کے گول کیپر ایمی مارٹینز نے فینز پر لاٹھی برسانے والے برازیلی پولیس افسر کو میدان سے باہر جاکر روکنے کی کوشش بھی کی، میسی ٹیم کو میدان واپس لیجاتے ہوئے یہ الفاظ کہتے نظر آئے “ہم نہیں کھیل رہے، ہم جا رہے ہیں”۔

حریف ٹیم کو منانے کے بعد میچ مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے کے قریب میچ دوبارہ شروع ہوا تاہم 30 منٹ بعد ماحول دوبارہ گرم ہوگیا، جب گراؤنڈ پر برازیل کے اسٹرائیکر گیبریل جیسس کو ارجنٹائن کے روڈریگو ڈی پال سے ٹکرانے پر ریفری نے یلو کارڈ دیا جبکہ میچ کے 81 ویں منٹ میں برازیل کے جولینٹون کو ریفری کی جانب سے ریڈ کارڈ بھی دیکھایا گیا۔

برزایل کو فٹبال کی تاریخ میں پہلی بار ورلڈکپ کوالیفائر میچ میں ہوم گراؤنڈ پر شکست ہوئی ہے جبکہ میسی کی قیادت میں ارجنٹینا واحد ٹیم ہے جس نے 70 سالوں میں برازیل کو ہوم گراؤنڈ پر دوسری شکست دی۔

سابق عالمی چیمپئین کوالیفائنگ راؤنڈ میں مسلسل تیسرا میچ ہار چکی ہے جبکہ محض 7 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر موجود ہے۔

Police seen hitting fans with batons and sticks to break up fights between #Argentina and #Brazil fans. Argentina team walks off the pitch. pic.twitter.com/1ZoXepxh7R

Argentina vs Brazil has always been an exciting fixture but not once did I expect to see this pic.twitter.com/Apg3dChthY

— Reasons (@LFCReasons) November 22, 2023