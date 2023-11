شاہ رخ خان کی "ڈنکی" کا پہلا گانا ریلیز ہوتے ہی چھاگیا

ممبئی: بالی ووڈ کے میگا اسٹار شاہ رخ خان کی فلم “ڈنکی” کا پہلا گانا “لُٹ پُٹ گیا” ریلیز ہوتے ہی مداحوں کو بھاگیا۔

2023 شاہ رخ خان کی بالی وڈ پر حکمرانی کا سال رہا اور لگاتار دو فلموں ’پٹھان‘ اور ’جوان‘ نے باکس آفس پر نئے ریکارڈ قائم کیے، ’پٹھان‘ اور ’جوان‘ کی شاندار کامیابی کے بعد اب اُن کی تیسری فلم “ڈنکی” کی ریلیز کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور اداکار کے مداح بھی بےصبری سے اس فلم کی ریلیز کا انتظار کررہے ہیں۔

“ڈنکی” کی ریلیز سے اک ماہ قبل فلمساز راجکمار ہیرانی نے فلم کا پہلا گانا “لُٹ پُٹ گیا” ریلیز کردیا ہے جس کی موسیقی پریتم کی ہے جبکہ یہ گانا معروف بالی ووڈ گلوکار ارجیت سنگھ نے گایا ہے۔

شاہ رخ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ڈنکی کے گانے “لُٹ پُٹ گیا” کی ویڈیو کلپ پوسٹ کی جس میں اُنہیں پُرجوش انداز میں ڈانس کرتے ہوئے دِکھایا گیا ہے۔

Agar dance mein isse zyaada chhalaang lagata toh udd hi jaata. I hope ki yeh romance @taapsee aur aapke dilon mein bhi zaroor tent lagayega. @arijitsingh, your voice made me sound like love, yet again. Cheers to @ipritamofficial, @swanandkirkire, #IPSingh and @Acharya1Ganesh for… pic.twitter.com/kb9RsqXIUU

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 22, 2023