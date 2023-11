350 روپے کیلیے بہیمانہ قتل کرکے نوجوان لاش پر رقص کرتا رہا؛ ویڈیو وائرل

نئی دہلی: بھارت میں 18 سالہ نوجوان نے خود سے کم عمر بچے کا گلا گھونٹا اور پھر چھری کے 60 وار کرکے قتل کردیا اور اس سفاکانہ عمل کے بعد لاش کے ساتھ کھڑے ہوکر رقص کرتا رہا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق دارالحکومت کی گلیوں میں ہونے والے ایک انتہائی بے رحمانہ قتل کی واردات سے شہری سہم کر رہ گئے۔ قاتل اور مقتول کی عمریں بھی محض 18 اور 16 سال ہیں۔

افسوس ناک بات یہ ہے کہ قتل کی یہ سفاکانہ واردات بریانی کھانے کے لیے صرف 350 روپے چرانے کے لیے کی گئی۔ قاتل نے مقتول سے رقم چیھننے کی کوشش کی اور مزاحمت پر مقتول کا گلا گھونٹا جس سے وہ ادھ موا ہوگیا۔

BIG BREAKING: Mohammad Zubair (name changed), a 16-yr-old teenager brutally murdered a 17-yr-old boy, stabbing him more than 60 times, merely for 350 rupees worth of biryani

After perpetrating this heartless act, the culprit not only celebrated but also danced

The culprit first… pic.twitter.com/PpE3v71ZRu

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) November 23, 2023