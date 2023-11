’’رونالڈو کا ڈائٹ پلان ناسا کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے‘‘

سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) رمیز راجا نے ایک بار پھر اپنے ناقدین کو ہسنے کا موقع فراہم کردیا۔

مقامی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے سابق کرکٹر رمیز راجا نے دعویٰ کیا ہے کہ پرتگال کے اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کا ڈائٹ پلان نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن (ناسا) کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔

سابق کرکٹر کا رونالڈو سے متعلق یہ تبصرہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہا ہے جبکہ صارفین کی جانب سے رمیز راجا پر تنقید بھی کی جارہی ہے۔

مزید پڑھیں: سلمان خان کی معروف فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کیساتھ ویڈیو وائرل

واضح رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں پرتگال کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو نے مانچسٹر یونائیٹڈ چھوڑ کر سعودی عرب کی ٹیم النصر میں شمولیت اختیار کی تھی۔

Christiano Ronaldo’s diet plan gets prepared by NASA Scientists says former PCB Chairman Ramiz Raja

pic.twitter.com/8vnBN7LOTE

— KhabriBhai (@RealKhabriBhai) November 23, 2023