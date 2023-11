کنٹونمنٹ بورڈ بنوں کے چیف ایگزیکٹیو افسر بلال پاشا کی مبینہ خودکشی

خیبر پختون خوا کے ضلع بنوں کے کنٹونمنٹ بورڈ کے نوجوان چیف ایگزیکٹیو افسر بلال پاشا نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر خود کشی کرلی۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پہنچ گئی۔ بلال پاشا کی لاش سی ایم ایچ بنوں منتقل کر دی گئی جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کردی۔ ان کی خودکشی کی وجہ تاحال سامنے نہیں آسکی ہے۔

Life is so unpredictable.

Bilal Pasha passed away

جب انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا تو پہلا انٹرویو اپنے والد کے ساتھ دیا

انکے والد صاحب کہتے

“ایسے بیٹے ہو تو تھکاوٹیں اتر جاتی ہے”

زندگی کس قدر بے اعتباری ہے۔ آنکھوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا

انا للہ وانا الیہ راجعون pic.twitter.com/XmaEyluCfv

