عالیہ بھٹ اور منوج باجپائی نے بہترین اداکاری پر فلم فیئر او ٹی ٹی ایوارڈز جیت لیے

ممبئی: بالی وڈ کے نامور اداکارہ عالیہ بھٹ اور منوج باجپائی نے فلم فیئر او ٹی ٹی ایوارڈ میں بہترین اداکاری کے ایوارڈز جیت لیے۔

عالیہ بھٹ کو ویب اورجنل فلم کے تحت نیٹ فلکس میں ان کی ڈیبیو فلم ’ڈارلنگ‘ پر بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا ہے۔

We love a lady in black!✨️#AliaBhatt poses with the Black Lady at the #FilmfareOTTAwards2023 co-powered by Hyundai Motor India, Ajio and Film Bandhu – Government of Uttar Pradesh, in association with Fura Gems and ITC Fiama. pic.twitter.com/Hdkt3vStQH

— Filmfare (@filmfare) November 26, 2023