اعظم پر جرمانہ؛ شائقین کرکٹ نے بورڈ کو آڑے ہاتھوں لے لیا

نیشنل ٹی20 کپ کے دوران بلے پر فلسطین کا جھنڈا لگانے والے نوجوان بیٹر اعظم خان پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے جرمانے نے شائقین کرکٹ کو طیش دلادیا۔

گزشتہ روز کراچی میں کھیلے جارہے نیشنل ٹی20 کپ کے دوران کراچی وائٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے اعظم خان فلسطین کا لوگو اپنے بلے پر لگایا اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کی، تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کرکٹر پر میچ فیس کا 50 فیصد جرمانہ عائد کردیا۔

بورڈ کی جانب سے کرکٹر پر جرمانہ ہونے کے بعد سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر فینز نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کردیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کو مداحوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اعظم خان پر جرمانے کی شدید مذمت کی ہے جبکہ صارفین نے ذکا اشرف کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔

واضح رہے کہ اعظم خان نے نیشنل ٹی20 کے ابتدائی دو میچز میں بھی اسی بیٹ کا استعمال کیا تھا۔

اس سے قبل آئی سی سی ورلڈکپ کے دوران وکٹ کیپر محمد رضوان نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اپنا ایوارڈ انکے نام کیا تھا جبکہ دیگر کھلاڑیوں نے ٹوئٹر پر فلسطین کے حق میں ٹوئٹ کی تھی۔

I know Azam Khan is a very rich boy and the fine wouldn’t matter to him. But where does this leave PCB? An organisation already being run by the most inefficient cartoons on the top is putting fine for someone pasting Palestinian flag on the Bat. How can we the fans, the real… — Adeel Azhar (@adeel_azhar) November 26, 2023

Shame on you @TheRealPCB for fining #AzamKhan for displaying a sticker on his bat in support for #Palestine. Boycott the board & it’s activities until the address this issue. #FreePalestine pic.twitter.com/W8cszs0Vm1 — Yassar (@YassarAltaf99) November 26, 2023