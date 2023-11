’ڈنکی‘ کے گانے ’لٹ پٹ گیا‘ پر مداحوں کا رقص، شاہ رخ خان کا ردعمل آگیا

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کیلئے 2023 انڈسٹری پر حکمرانی کا سال رہا اور لگاتار دو فلموں ’پٹھان‘ اور ’جوان‘ نے باکس آفس پر نئے ریکارڈ قائم کیے۔

’پٹھان‘ اور ’جوان‘ کی شاندار کامیابی کے بعد اب اُن کی تیسری فلم “ڈنکی” کی ریلیز کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور اداکار کے مداح بھی بےصبری سے اس فلم کی ریلیز کا انتظار کررہے ہیں۔

سوشل میڈیا پر اداکار کے مداح ان کی فلم کے گانے ’لٹ پٹ گیا‘ پر رقص کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کررہے ہیں اور اداکار نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔

Thank u I love it… send my love to your niece and nephew… maybe I can learn a step or two from this too… ha ha https://t.co/YW1fdlNsBe

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 30, 2023