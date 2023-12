بالی ووڈ اداکار رندیپ ہودا کی شادی کی تصاویر وائرل

بالی ووڈ اداکار رندیپ ہودا نے اپنی گرل فرینڈ اور اداکارہ و ماڈل لین لائشرام کے ساتھ شادی کرلی ہے جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق رندیپ ہودا اور لین لائشرام کی شادی کی ریاست منی پور کے دارالحکومت امفال میں ہوئی جہاں اُنہوں نے روایتی میتی قبیلے کی رسومات کے تحت شادی کی۔

رندیپ ہودا اور لین لائشرام اپنی شادی کے دن روایتی میتی قبیلے کے ملبوسات میں نظر آئے، اُن کی شادی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں۔

اس کے علاوہ رندیپ ہودا نے بھی اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاوْنٹ پر اپنی شادی کی چند دلکش تصاویر پوسٹ کیں۔

View this post on Instagram

اداکار نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ “آج سے ہم ایک ہیں”۔ رندیپ ہودا اور لین لائشرام کی شادی پر بھارتی شوبز شخصیات اور مداحوں کی جانب سے مبارکباد دی جارہی ہے۔

#WATCH | Manipur | Actors Randeep Hooda and Lin Laishram tie the knot in a traditional Meitei wedding ceremony in Imphal. pic.twitter.com/MsRLUhcCwE

— ANI (@ANI) November 29, 2023